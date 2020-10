Das Vereinigte Königreich hat am vergangenen Freitag die erste Untertage-Kohlemine seit mehr als drei Jahrzehnten genehmigt. Dies teilte das Nachrichtenportal "Mining Weekly' mit.Die Genehmigung erfolgte ungeachtet eines geltenden Gesetzes zur Reduzierung der Abgase auf Netto null bis zur Mitte des Jahrhunderts.Auf einer Sitzung des Rates von Cumbria County im Nordwesten Englands stimmten dabei 12 Mitglieder für die Genehmigung und 3 dagegen. In Woodhouse Colliery sollen nun bis zu 3,1 Mio. Tonnen metallurgische Kohle pro Jahr für die Stahlherstellung abgebaut werden.Die West Cumbria Mining Ltd., die das Projekt trägt, soll die Förderung in der zweiten Jahreshälfte 2021 aufnehmen. Im Rahmen des Projektes sollen 500 Arbeitsplätze geschaffen werden.

