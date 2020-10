DJ RWE nimmt 25. Onshore-Windpark in den USA in Betrieb

BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger RWE baut sein Ökostrom-Engagement in Nordamerika weiter aus. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat der Onshore-Windpark Cranell im US-Bundesstatt Texas den Betrieb aufgenommen. Mit einer Kapazität von 220 Megawatt liefert er Strom für mehr als 66.000 US-Haushalte. Die Investitionen belaufen sich auf 250 Millionen US-Dollar. Wegen der Corona-Pandemie unterlag das Projekt besonderen Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien.

Mit Cranell betreibt RWE in den USA 25 Windparks an Land. Weitere Projekte von fast 1 Gigawatt sind im Bau, darunter in Texas, Oklahoma, Ohio und im Bundesstaat New York. Schon jetzt befinden sich mehr als ein Drittel der gesamten Ökostrom-Kapazitäten des Konzerns in den USA.

