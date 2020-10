Mainz (ots) -Dienstag, 6. Oktober 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: David Garrett, GeigerPflegeheime und Corona - Droht ein erneuter Lockdown?Pedelec-Training - Eine neue TrendsportartKürbis-Gnocchi - Ein Rezept von Mario KotaskaDienstag, 6. Oktober 2020, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagDer Traum vom Auswandern - Surflehrer auf ZypernDienstag, 6. Oktober 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbMariella Ahrens spielt Theater - Interview über ihr neues LebenFashion Week in Paris - Chanel zeigt seine KollektionKatja Ebstein und ihre Autobiografie - Interview in HamburgDienstag, 6. Oktober 2020, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtWettlauf um Corona-Impfstoff - Wirksam und wirklich sicher?Erst ein Impfstoff kann die Coronapandemie beenden, das weiß auch diePolitik und bewilligt Milliarden für die Entwicklung inRekordverfahren. Dutzende Pharmakonzerne beteiligen sich amweltweiten Wettrennen und geraten zunehmend auch unter politischenDruck, schnell Ergebnisse zu liefern. Das gilt auch für diezuständigen Aufsichtsbehörden, die im Normalfall viele Monate akkuratprüfen - vor allem in den USA, wo Präsident Donald Trump noch indiesem Jahr, bis Anfang November, einen Impfstoff gegen COVID-19präsentieren und damit die anstehende Präsidentschaftswahl gewinnenwill.Das ZDF-Magazin "Frontal 21" fragt: Geht hier Schnelligkeit aufKosten von Sicherheit und Qualität?Kitas am Limit - Corona, Streik, ErkältungswetterWenn oftmals bis zu zwölf Kinder von einer Erzieherin betreut werden,grenzt das an Kindeswohlgefährdung, warnen Erzieherinnen. Denn dieKitas sind schon jetzt oft personell völlig unterbesetzt. Was ist,wenn sich in Herbst und Winter der Krankenstand durch die Pandemienoch weiter erhöht?"Frontal 21" berichtet über überforderte Erzieherinnen, wütendeEltern - und über die Politik, die dabei zuschaut.Der Terror von Halle - Eine Stadt blickt zurückDie Anklage lautet auf zweifachen Mord und 68-fachen Mordversuch.Während sich der rechtsterroristische Attentäter Stephan Balliet vorGericht verantworten muss, jährt sich in Halle erstmals der größteantisemitische Anschlag in Deutschland seit dem Holocaust."Frontal 21" trifft Menschen, die noch immer unter den Folgen desrechtsextremistischen Attentats leiden, und fragt: Wie nachhaltigkann Solidarität sein, in einer Stadt, die mit dem Gedenken ringt?Die vergessenen Opfer von Halle - Ein Jahr nach dem AttentatAm 9. Oktober 2019 versuchte der Rechtsextremist Stephan Balliet, dieSynagoge in Halle (Saale) zu stürmen, während dort gläubige Juden denhöchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur begangen. Weil der Attentäternicht in die Synagoge gelangte und dort kein Blutbad anrichtenkonnte, tötete er eine 40-jährige Passantin sowie einen 20-jährigenBesucher in einem Imbiss. Auf seiner Flucht verletzte Balliet dann ineinem nahe gelegenen Dorf weitere Menschen."Frontal 21" hat eines der Opfer getroffen, auf das der Attentätervor einem Jahr geschossen hatte.Wieder strengere Corona-Maßnahmen - Ist das wirklich nötig?Bund und Länder haben zusätzliche Maßnahmen zur Eindämmung derCoronapandemie in Herbst und Winter vereinbart. Doch sind dieweiteren Einschränkungen im öffentlichen und privaten Lebengerechtfertigt?Die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes besagen, dasstrotz steigender Infektionszahlen nur noch sehr wenige Menschen anCovid-19 sterben. Ein Grund könnte sein, dass derzeit sich eherjüngere Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben, deren Genesungin der Regel ohne größere Probleme verläuft. Zudem werden dieCoronaregeln von den meisten Bürgern eingehalten. Das sorgt auchdafür, dass auch andere gefährliche Infektionskrankheiten wie dieGrippe eingedämmt werden."Frontal 21" über die weiteren Corona-Einschränkungen für Herbst undWinter und die Zweifel an deren Verhältnismäßigkeit.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4725667