EMX Royalty ist in Royalty-Bereich weltweit unterwegs, wobei besonders große Chancen in Serbien bei den Lizenzgebühren bezüglich des Kupferprojekts Timok bestehen. Deren Eigentümer Zijin Mining will die Produktion bereits im zweiten Quartal 2021 aufnehmen. EMX winkt somit die nächste Cashflow-Quelle.

Goldgrube Serbien

EMX Royalty (3,50 CAD, 2,20 Euro; CA36873J1075) ist weltweit im Royalty-Sektor unterwegs. In Serbien besitzt das kanadische Unternehmen aussichtsreiche Verträge über Lizenzgebühren. Vor allem das Timok-Projekt könnte sich zu einer "Goldgrube" entwickeln. Vom CEO und President David Cole wurde eines der größten Kupferprojekte überhaupt mal als "Company-Maker" bezeichnet. Hier besteht zudem die Chance auf eine langfristige Produktion. Die NSR-Gebühren beim Timok-Projekt erstrecken sich auch auf die Konzession Brestovac, die die Lagerstätte Cukaru Peki mitumfasst. Diese Kupfer-Gold-Lagerstätte befindet sich in der sogenannten oberen Zone von Timok. Auch auf die Porhpyr-Lagerstätte in der unteren Zone erstrecken sich die Lizenz-Gebühren von EMX.

Erfolge von Zijin Mining

Zijin Mining besitzt das Timok-Projekt seit dem Jahr 2019. Seither hat sich einiges getan. Neben der Minenerschließung schloss Zijin Mining eine Vereinbarung mit der serbischen Regierung. Damit kann die Weiterentwicklung in der oberen Zone in Richtung Produktion vorangetrieben werden. Der Abbau soll bereits im zweiten Quartal 2021 beginnen. Aktuell wird an der Hauptabtragung und der Erschließung des Wetterschachtes in der oberen Zone gearbeitet.

Näheres zum Timok-Projekt

Die Lagerstätte Cukaru Peki punktet mit einer hochgradigen epithermalen Kupfer-Gold-Mineralisierung. Bei dem tiefer gelegenen Teil des Projektes, der sogenannten unteren Zone, handelt es sich um einen immens großen Erzkörper. Und er weist eine porphyrartige Kupfer-Gold-Mineralisierung auf. Der Vorbesitzer des Timok-Projektes, die von Zijin übernommene Nevsun Resources, hatte bereits eine Vormachbarkeitsstudie (pre feasibility study) für die obere Zone und eine Ressourcenschätzung ...

