Die Aktie von Square knüpft am Montag an die starke Entwicklung der Vorwoche an und springt kurz nach dem US-Handelsstart um gute fünf Prozent auf ein neues Allzeithoch. Der charttechnische Ausbruch und das jüngste Kaufsignal werden damit bestätigt. Das Kursziel des AKTIONÄR wurde damit nun erreicht. Was nun?Breits am Freitag hatte die Square-Aktie dem schwächelnden Gesamtmarkt getrotzt und ein neues Allzeithoch markiert (DER AKTIONÄR berichtete). Zwar konnte sie dieses Niveau zunächst nicht halten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...