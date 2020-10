Die London Bullion Market Association (LBMA) hat ihren ersten "Responsible Sourcing Report' veröffentlicht.Darin setzt sie Maßstäbe für zukünftige Trendanalysen und gibt Einblicke in die Bezugsquellen für Gold und Silber sowie die Arbeit der Raffinerien.Wie LBMA-Chef Paul Fisher anmerkte, hat die Organisation damit einen Bericht zusammengestellt, der die Transparenz erhöht. Damit ist er ein vitaler Teil einer permanenten Verbesserung der diesbezüglichen Standards.Fisher sagte auch, dass die LBMA als Beispiel vorangehen will. Dabei soll nicht nur das jährliche Reporting über die jeweiligen Bezugsquellen verbessert werden. Es soll auch detaillierter über etwaige Vorfälle Auskunft gegeben werden, welche sich in dem jeweiligen Berichtsjahr ereigneten.

