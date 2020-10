DJ Aktien Schweiz schließen etwas fester - Dufry haussieren

ZÜRICH (Dow Jones)--Eine freundliche Stimmung hat am Montag für steigende Kurse am Aktienmarkt in der Schweiz gesorgt. Die politische Unsicherheit, die am Freitag an der Wall Street und in Europa belastet hatte, wurde mit Meldungen zum besseren Gesundheitszustand des US-Präsidenten vermindert. Möglicherweise wird Donald Trump am Montag aus dem Krankenhaus entlassen. Aber auch der stabile Vorsprung des demokratischen Kandidaten Joe Biden in den Umfragen reduziert die Unsicherheit. Zudem gibt es wieder etwas mehr Hoffnung auf ein staatliches Stimuluspaket in den USA.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 10.303 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und 3 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 36,51 (zuvor: 35,41) Millionen Aktien.

Der Hauptbelastungsfaktor Corona bleibt dagegen präsent, gerade auch mit der Infizierung des US-Präsidenten und zahlreicher Mitarbeiter im Weißen Haus. In vielen europäischen Ländern nehmen die Zahlen ebenfalls zu. Die Teilnehmer setzen ihre Hoffnung auf Hilfen der Notenbanken und der Regierungen und darauf, dass die Schließung der Wirtschaft nicht mehr so umfassend sein wird wie im Frühjahr.

Für Dufry ging es um 19,5 Prozent auf 33,46 Franken nach oben. Positiv wurde gesehen, dass die Schweizer ein Joint-Venture mit dem chinesischen Internet-Giganten Alibaba eingegangen sind. Nach dem Finanzinvestor Advent will sich zudem nun auch Alibaba mit bis zu 10 Prozent zu 28,50 Franken je Aktie an dem Betreiber von Duty-Free-Shops beteiligen.

Die in diesem Jahr zurückgebliebenen Luxusgüterwerte Swatch und Richemont standen weit oben auf den Kurszetteln. Sie verteuerten sich um 1,3 bzw 2,7 Prozent. Auch Finanzwerte waren gesucht. UBS gewannen 1,9 Prozent und Credit Suisse 2,4 Prozent. Bei den Versicherern stiegen Swiss Life um 2,2 und Swiss Re um 1,7 Prozent.

