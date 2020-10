DJ Maas trifft am Dienstag Außenminister Israels und der Emirate

BERLIN (Dow Jones)--Außenminister Heiko Maas wird am Dienstag die Außenminister von Israel und den Vereingten Arabischen Emiraten in Berlin zu einem historischen Treffen begrüßen.

"Es ist eine große Ehre, dass der israelische und der emiratische Außenminister Berlin als Ort für ihr historisches erstes Treffen gewählt haben. Die wichtigste Währung in der Diplomatie ist Vertrauen, und ich bin meinen beiden Kollegen auch persönlich dankbar, dass sie Deutschland dieses Vertrauen entgegenbringen", erklärte Maas am Montag. Deutschland hält in diesem Halbjahr die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union inne.

Im vergangenen Monat hatten Israel, die Emirate und Bahrain bei einer Zeremonie in Washington ein historisches Abkommen unterzeichnet über eine Normalisierung ihrer Beziehungen. Zuvor hatten nur Ägypten und Jordanien als die beiden einzigen arabischen Staaten diplomatische Beziehungen zu Israel unterhalten.

"Der mutige Friedensschluss zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist seit langem die erste gute Nachricht im Nahen Osten - und zugleich eine Chance für neue Bewegung im Dialog zwischen Israelis und Palästinensern", erklärte Maas vor dem Treffen in Berlin. "Denn Mut und Vertrauen ist auch das, was wir im Nahostfriedensprozess brauchen. Diese Chance gilt es zu nutzen, und Deutschland und Europa wollen dabei helfen."

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2020 12:43 ET (16:43 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.