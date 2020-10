(shareribs.com) Frankfurt / New York 05.10.2020 - Biotech-Aktien zeigten sich zum Wochenauftakt überwiegend fester. MorphoSys und Evotec kletterten. An der Wall Street verbessern sich unter anderem Gilead Sciences und Regeneron Pharma.Der DAX stieg am Montag um 1,1 Prozent auf 12.828 Punkte, gestützt von Bayer, MTU Aero und Deutsche Bank. Auf der anderen Seite standen RWE, Adidas und Beiersdorf. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...