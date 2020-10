US-Forscher haben einen Schnelltest entwickelt, mit dem künftig ein Zehn-Minuten-Schnelltest auf Sars-CoV-2 möglich sein soll. Der dafür notwendige Sensor kostet maximal fünf US-Cent. Aktuell dauert es Stunden, manchmal sogar Tage, bis nach einem Coronatest feststeht, ob eine Person mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert ist - ein großes Problem bei den Versuchen, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Forscher am California Institute of Technology (Caltech) haben jetzt einen Test entwickelt, der eine deutlich schnellere und günstigere Möglichkeit verspricht, Infektionen zu...

