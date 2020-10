Nvidia könnte in den nächsten Tagen für positive News sorgen. Der Chip-Spezialist hat in den nächsten fünf Tagen zur GPU Technology Conference geladen. In der Zwischenzeit haben die Analystenhäuser von Wedbush und Bernstein das Kursziel auf 600 Dollar erhöht.Den Auftakt zur GPU Technology Conference machte Nvidia-Lenker Jensen Huang am Montag um 15 Uhr deutscher Zeit. Am Dienstag findet ein Meeting mit Nvidia-CEO Huang und ARM-CEO Simon Segars statt. Es ist der erste Talk mit Segars und Huang zusammen, ...

