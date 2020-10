Das Elektroauto-Startup Piëch Automotive hat einen großen Namen. Jetzt ist noch ein früherer VW-Chef dabei. 2022 soll der E-Flitzer Mark Zero mit revolutionörer Akku-Technologie kommen. Auf dem Genfer Autosalon 2019 hatte das Schweizer E-Auto-Startup Piëch Automotive mit dem Piëch Mark Zero für Aufsehen gesorgt. Die von Anton Piëch, Sohn von Ex-VW-Chef Ferdinand Piëch, mitgegründete Firma will dabei mit einer neuen Batterietechnologie punkten. Die soll das Gewicht des E-Sportwagens drücken und ihn mit einer Ladung 500 Kilometer weit bringen. In nur 3,2 Sekunden soll es von null...

Den vollständigen Artikel lesen ...