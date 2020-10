Arbeitsminister Hubertus Heil will einen Anspruch auf mindestens zwei Tage "mobiles Arbeiten" pro Monat festlegen. Die CDU befürchtet zu viel Bürokratie. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat seine Pläne zum Recht aufs Homeoffice vorgestellt. Dort, wo betrieblich nichts dagegen spricht, sollen Arbeitnehmer an mindestens 24 Tagen pro Jahr einen Anspruch darauf haben, von zu Hause aus zu arbeiten. Der Gesetzentwurf wird jetzt in der Koalition diskutiert. Aus der CDU kommt Kritik. Arbeitnehmer wünschen sich Rechtsanspruch Rund zwei Drittel der ...

