Online-Apotheken gehören klar zu den Gewinnern der Corona-Krise. Schon die Schweizer Apothekenkette Zur Rose konnte den Markt in vergangenen Monaten mit guten Zahlen für sich einnehmen, auch wenn zuletzt dann doch wieder Gewinnmitnahmen dominierten. Darüber hatten wir auch im Rahmen des Zürcher Trend berichtet. Aber auch beim deutsch-niederländischen Wettbewerber Shop Apotheke Europe lief es im dritten Quartal weiterhin sehr stark.Starke ZuwächseWie das im MDAX gelistete Unternehmen mitteilte, konnte man nach vorläufigen Berechnungen im dritten Quartal die Umsetzung umfasst 40 % auf 238,7 Millionen € steigern. Damit ergibt sich für die ersten neun Monate ein Plus von rund 38 %. Bei den Kunden zahlen konnte Shop Apotheke ebenfalls draufsatteln. 0,4 Millionen aktive Kunden konnten im dritten Quartal gewonnen werden. Insgesamt erhöhte sich die Zahl aktiver Kunden in den ersten neun Monaten um 1,2. Millionen

