DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Munich Re will trotz Corona an seiner Dividendenpolitik festhalten. "Es ist seit Jahrzehnten unsere Ambition und ausnahmslos gelebte Praxis, dass unsere Dividende gleich bleibt oder steigt", sagte Unternehmenschef Joachim Wenning dem "Handelsblatt" (Dienstagausgabe). "So wird es - Stand heute - auch im nächsten Jahr bleiben. Unsere wirtschaftliche Substanz ist so groß, dass uns die Volatilitäten von Jahr zu Jahr nicht sorgen."

Auch an der für das Jahresende in Aussicht gestellten Vorstellung der neuen Strategie halte Munich Re fest. "Am 8. Dezember werden wir unsere neue Mittelfriststrategie den Investoren vorstellen", sagte der Manager. "Leichter ist es allerdings nicht geworden, einen Plan für die Zukunft zu entwerfen."

Beim Thema Übernahmen scheint Corona aber bremsend zu wirken. Zwar beantwortete Wenning die Frage nach möglichen Zukäufen mit der üblichen Floskel "Wenn ein attraktives Angebot auf den Tisch kommt, werden wir es uns anschauen." Allerdings schränkte er ein, dass durch Covid-19 der Spielraum operativ nicht größer geworden sei. "Es ist ja kaum möglich, jetzt eine Firma zu übernehmen, die man vor Ort genau prüfen und danach integrieren kann", sagte er. "Wir haben also weiter Übernahmeappetit, aber konkret ist eine Akquisition derzeit eher unwahrscheinlich."/he/ajx