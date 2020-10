21 Millionen Bitcoins können maximal geschürft werden, dann ist Schluss. So besagt es das Gründungsprotokoll der ältesten Kryptowährung der Welt. Wahrscheinlich werden jedoch niemals so viele Coins tatsächlich zirkulieren, meint ein Analyst. Der Grund? Täglich geht eine große Menge an Bitcoins verloren.? Bitcoin-Angebot wird niemals 21 Millionen Münzen umfassen? Verlorene oder verlegte Schlüssel schließen Wallets für immer? Rate verlorener Bitcoins mittlerweile höher als SchürfungsrateDie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...