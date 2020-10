NVIDIA: Warum neue Aktien-Rekordhochs vorprogrammiert sind

Die Aktie von NVIDIA (WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040) gehörte in den vergangenen Jahren zu den absoluten Überfliegern an der Technologiebörse Nasdaq. Auf Zehnjahressicht hat sich der Aktienkurs mehr als verfünfzigfacht, womit der US-amerikanische Grafikkarten-Entwickler inzwischen auf einen Börsenwert von umgerechnet aktuell 276 Mrd. Euro kommt.

Neuer Platzhirsch

Das bedeutet, das kalifornische Unternehmen hat gemessen an der Marktkapitalisierung den ehemaligen Platzhirschen Intel (WKN: 855681 / ISIN: US4581401001), Börsenwert: 194 Mrd. Euro, deutlich überholt und ist damit der unterdessen wertvollste Prozessor- und Chiphersteller der Welt.

Während die meisten Menschen auch hierzulande mit NVIDIA vor allem Grafikkarten in Verbindung bringen, die in unzähligen PCs, Notebooks, Tablets und Smartphones verbaut sind, ist das Geschäftsfeld von NVIDIA in Wirklichkeit wesentlich umfangreicher und deckt gleich eine ganze Palette von Zukunftstechnologien ab.

In zahlreichen Zukunftsmärkten aktiv

Zu diesen Zukunftsbereichen gehört unter anderem der Wachstumsmarkt für Datenzentren. Hier stellt NVIDIA seine GPU (Graphics Processing Unit)-Technologie zur Verfügung, die von vielen Cloud-Service-Providern genutzt wird, um die Berge von Daten zu verarbeiten, welche die Kunden in der Cloud speichern.

