DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 6. Oktober

=== *** 08:00 DE/Auftragseingang August saisonbereinigt PROGNOSE: +2,5% gg Vm zuvor: +2,8% gg Vm 08:30 EU/informelle Videokonferenz der Energieminister; 13:00 PK von EU-Energiekommissarin Simson und Bundeswirtschaftsminister Altmaier 09:00 EU/Europäisches Parlament, Plenartagung, ab 15:00 Debatte zum ersten europäischen Klimagesetz, Brüssel 09:00 EU/EuGH, Urteil zu ausländischen Hochschulen in Ungarn, Luxemburg 09:00 EU/EuGH, Urteil zur Zahlung von Grundsicherung für ausländische Arbeitssuchende, Luxemburg *** 10:00 EU/Videokonferenz der Finanz- und Wirtschaftsminister; 12:45 gemeinsame PK von Bundesfinanzminister Scholz und EU-Wirtschaftskommissar Dombrovskis 10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Online-HV 10:30 GB/Wall Street Journal CEO Council Summit (Virtuell) 10:30 DE/Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten (VATM), PK (online) zur Vorstellung der Telekommunikations-Marktstudie 11:00 DE/Bundesinnenminister Seehofer, Verfassungsschutz- Präsident Haldenwang und BKA-Präsident Münch, PK zur Vorstellung des Lageberichts zu Extremismus, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% über 500 Mio EUR sowie inflationsindexierte Bundesanleihe 2046 mit Kupon von 0,10% über 250 Mio EUR *** 11:45 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Physik, Stockholm 12:15 DE/Bundesarbeitsminister Heil, PK anlässlich der Veranstaltung "Globale Lieferketten - Globale Verantwortung", Potsdam *** 13:00 DE/Daimler AG, Investorenkonferenz (virtuell) "Mercedes-Benz Strategy Update" *** 14:00 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung (virtuell), Auftakt-PK mit IWF-Chefin Georgieva *** 14:30 US/Handelsbilanz August PROGNOSE: -66,20 Mrd USD zuvor: -63,56 Mrd USD *** 15:00 LU/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Online-Diskussion des Bridge Forum Dialogue, u.a. auch mit EU-Kommissar Dombrovskis und Eurogruppen-Chef Donohoe 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit der belarussischen Oppositionsführerin Tichanowskaja, Berlin 15:30 EU/Gipfeltreffen EU-Ukraine; ca 17:50 PK, Brüssel *** 16:40 US/Fed-Chairman Powell, Rede (via Webcast) bei der Jahrestagung der National Association for Business Economics (NABE) 17:00 DE/Bundesaußenminister Maas, PK nach Treffen mit seinen Amtskollegen aus Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten, Berlin *** 17:30 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede (online) bei der Jahrestagung der National Association for Business Economics (NABE) 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Verdi, Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in Hessen - FR/OECD, Internationaler Migrationsausblick - Börsenfeiertag China ===

