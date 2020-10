DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DAIMLER - Der Stuttgarter Dax-Konzern will das schwierige Segment der Limousinen beleben. Das erste "SUL"-Modell steht bereits fest. Daimler will die beiden bekanntesten Karosserieformen der Welt kreuzen - SUV und Limousine. Dabei herauskommen soll die Sport Utility Limousine, kurz SUL. Im Vergleich zu einer klassischen Limousine ist ein SUL höher, breiter und bietet mehr Stauraum. Zum SUV grenzt sich der Mischling durch eine eher flache Dachlinie samt Stufenheck ab. (Handelsblatt)

AUTO 1 - Der Mitgründer und Co-CEO des Berliner Gebrauchtwagen-Start-ups Auto1, Hakan Koç, wechselt zum 1. Januar 2021 in den Aufsichtsrat. Das von Gerhard Cromme geleitete Kontrollgremium wird damit von fünf auf sechs Mitglieder erweitert. "Cromme ist der beste Aufsichtsrat in Deutschland. Und vom Besten will ich lernen, um dann irgendwann vielleicht auch selbst eine Hauptversammlung zu leiten", sagt Koç. Crommes Mandat läuft noch bis 2023, der erfahrene Aufsichtsratsvorsitzende wird dann 80 Jahre alt. (Handelsblatt)

WIRECARD - Der untergetauchte Wirecard-Vorstand Jan Marsalek soll den philippinischen Geheimdienst benutzt haben, um seinen mutmaßlichen Milliardenbetrug so lange wie möglich zu vertuschen. Dieser Verdacht ergibt sich aus den Aussagen des Kronzeugen der Staatsanwaltschaft München I im Fall Wirecard. Zudem soll der Skandalkonzern auf den Philippinen sogar Schmiergeld an Bankbeschäftigte gezahlt haben, um dort ein tatsächlich nicht vorhandenes Milliardenvermögen vortäuschen zu können. (Süddeutsche Zeitung)

TECHEM - Nach dem Verkauf an ein Konsortium um die Schweizer Partners Group vor gut zwei Jahren forciert der Energiedienstleister Techem das Geschäft mit Energieeffizienz. Für den vorherigen Eigentümer Macquarie sei das Unternehmen ein Dividendenlieferant gewesen, sagt der seit Mitte Januar 2020 amtierende CEO Matthias Hartmann. "Das ist jetzt anders. Wir arbeiten in einem auf Wertschaffung ausgerichteten Umfeld. Wir können einen Teil der Erträge reinvestieren, um die neue Agenda mit Produkten und Dienstleistungen zu unterfüttern." Das Know-how zur Aussteuerung von Energieanlagen habe Techem, die über eine lange Tradition als Messdienst verfüge, im Haus. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2020 00:15 ET (04:15 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.