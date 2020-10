DGAP-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges

DATAGROUP stellt ESG Report vor

Pliezhausen, 06. Oktober 2020. DATAGROUP stellt zum ersten Mal einen Environment, Social & Governance Report vor und bringt die zahlreichen Aktionen und Richtlinien des Unternehmens in einen übersichtlichen Bericht. "Als Unternehmen sehen wir uns als Teil der Gesellschaft. Wir tragen Verantwortung für unsere Mitarbeiter, Kunden, Investoren und Mitmenschen. Dieser Verantwortung möchten wir gerecht werden, nach innen und nach außen", so Max H.-H. Schaber, Vorstandsvorsitzender DATAGROUP. Im Zuge des Unternehmenswachstums und des damit verbundenen immer stärkeren Investoreninteresses war es nötig, die bestehenden gelebten Werte in einem Bericht übersichtlich zusammenzufassen und zur Verfügung zu stellen. Der ESG Report gibt, einmal abseits der Finanzkennzahlen, einen Überblick über einige der Kernpunkte der Unternehmensstrategie - vom Geschäftsmodell über nachhaltiges Wachstum hin zu Mitarbeitern und sozialer Verantwortung. Der ESG Report kann unter datagroup.de/publikationen gelesen und heruntergeladen werden.



KONTAKT Claudia Erning

Investor Relations

T +49 7127 970-015

F +49 7127 970-033

claudia.erning@datagroup.de

