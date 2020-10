DJ MÄRKTE ASIEN/Krankenhaus-Entlassung Trumps stützt Börsen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach einem guten Wochenbeginn zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Dienstag mit leichten Aufschlägen. Von der Wall Street kamen erneut positive Vorgaben. Hier hatten Meldungen, dass der US-Präsident nach seiner Covid-19-Erkrankung aus dem Krankenhaus entlassen wird, für kräftig steigende Kurse gesorgt, vor allem der technologielastige Nasdaq konnte von der guten Stimmung profitieren.

Nach dreitägiger Behandlung im Krankenhaus ist der mit Corona infizierte US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus zurückgekehrt. Trump verließ am Montagabend (Ortszeit) das Militärkrankenhaus Walter Reed nahe Washington und wurde mit einem Hubschrauber zum Weißen Haus geflogen.

Auch in Asien zeigen sich die Marktteilnehmer über die Besserung des Gesundheitszustands des US-Präsidenten erleichtert. Bedeutet dies doch, dass politische Unsicherheiten hinsichtlich der Präsidentenwahl und der laufenden Regierungsgeschäfte hierdurch gemildert werden. Positiv wird auch aufgenommen, dass die Verhandlungen über ein staatliches Hilfspaket für die US-Wirtschaft weitergeführt werden. Allerdings werden einer Einigung noch vor den Wahlen am 3. November weiterhin nur geringe Chancen eingeräumt.

Australische Notenbank hält Leitzins stabil

In Tokio gewinnt der Nikkei-Index 0,5 Prozent auf 23.426 Punkte. Gestützt wird der Index weiterhin von einem zum Dollar schwächeren Yen, wovon vor allem exportorientierte Werte profitieren. Der Yen notiert bei 105,65 Dollar gegenüber 105,53 Dollar am Montagmorgen. Finanzwerte profitierten indessen von steigenden Renditen am Anleihemarkt. Honda Motors legen 2,6 Prozent zu. Für Dai-ichi Life geht es um 2,8 Prozent nach oben.

An der Börse in Hongkong geht um 0,8 Prozent aufwärts. Vor allem Technologiewerte profitieren hier von Vorgaben aus dem US-Handel. AAC Technologies steigen um 5,4 Prozent, Sunny Optical Technology rücken 3.3 Prozent vor. An den Börsen im chinesischen Kernland findet aufgrund der "Goldenen Woche" erst am Donnerstag wieder ein Handel statt.

Der Kospi in Südkorea verzeichnet Aufschläge von 0,4 Prozent auf 2.368 Prozent. Die Verbraucherpreise sind im September mit einem Anstieg um 1,0 Prozent stärker gestiegen als von Ökonomen mit 0,7 Prozent erwartet. Auch hier zählen Technologiewerte zu den Gewinnern. Für die Aktie des Index-Schwergewichts Samsung geht es um 0,5 Prozent nach oben. LG Electronics gewinnen 1,9 Prozent. Die Aktie des Nahrungsmittelkonzerns CJ CheilJedang rückt 3,2 Prozent vor und E-mart gewinnen 1,4 Prozent.

In Sydney steigt der S&P/ASX 200 um 0,2 Prozent. Die australische Notenbank hat wie erwartet den Leitzins auf dem Rekordtief von 0,25 Prozent belassen. Die Währungshüter prüfen aber weitere Optionen zur Stützung der Wirtschaft. Der Fokus der Anleger richtet sich hier nun auf die Vorlage des Staatshaushalts für das Fiskaljahr 2020/21. Es wird erwartet, dass der Haushaltsplan kräftige Stützungsmaßnahmen für die von der Corona-Pandemie angeschlagene australische Wirtschaft beinhalten wird, darunter Senkungen der Einkommenssteuer.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.956,00 +0,24% -10,89% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.426,08 +0,49% -1,46% 08:00 Kospi (Seoul) 2.367,90 +0,42% +7,75% 08:00 Schanghai-Comp. FEIERTAG Hang-Seng (Hongk.) 23.946,97 +0,75% -16,78% 10:00 Taiex (Taiwan) 0,00 0% +4,58% 07:30 Straits-Times (Sing.) 2.530,99 +0,55% -22,55% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.517,43 +0,33% -4,80% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:51 % YTD EUR/USD 1,1792 +0,1% 1,1781 1,1733 +5,1% EUR/JPY 124,58 +0,0% 124,56 123,91 +2,2% EUR/GBP 0,9078 -0,0% 0,9079 0,9073 +7,3% GBP/USD 1,2990 +0,1% 1,2978 1,2932 -2,0% USD/JPY 105,65 -0,1% 105,74 105,60 -2,8% USD/KRW 1160,71 +0,3% 1157,18 1162,89 +0,5% USD/CNY 6,7908 0% 6,7908 6,7908 n.def. USD/CNH 6,7241 +0,0% 6,7211 6,7516 n.def. USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7501 7,7501 -0,5% AUD/USD 0,7190 +0,2% 0,7179 0,7171 +2,6% NZD/USD 0,6648 +0,1% 0,6641 0,6639 -1,2% Bitcoin BTC/USD 10.773,26 +0,3% 10.737,14 10.688,76 +49,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,45 39,22 +0,6% 0,23 -30,6% Brent/ICE 41,55 41,29 +0,6% 0,26 -32,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.910,36 1.913,20 -0,1% -2,84 +25,9% Silber (Spot) 24,28 24,43 -0,6% -0,15 +36,0% Platin (Spot) 897,85 899,28 -0,2% -1,43 -7,0% Kupfer-Future 2,97 2,96 +0,1% +0,00 +4,9% ===

