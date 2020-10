DJ Veolia erwirbt 29,9% an Suez von Engie - Übernahmeofferte angekündigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der französische Entsorgungskonzern Veolia ist offenbar auf der Zielgeraden zur Übernahme von Suez. Engie habe dem Verkauf von 29,9 Prozent an der Suez-Gruppe für 18 Euro je Aktie zugestimmt, teilte die Veolia SA mit. Das Unternehmen kündigte direkt ein Übernahmeangebot für den Konkurrenten für ebenfalls 18 Euro je Aktie an. Voraussetzung dafür sei aber, dass der Suez-Verwaltungsrat der Transaktion zustimmt. Die Verhandlungen sollen am Dienstag beginnen.

"Ich freue mich sehr, heute in Frankreich den Grundstein für einen Welt-Champion der ökologischen Transformation zu legen", erklärte Veolia-CEO Antoine Frérot laut Mitteilung.

Am Wochenende hatte der Suez-Verwaltungsrat erklärt, das Übernahmeangebot der Veolia Environnement SA als feindlich zu betrachten. Suez lehnt eine Übernahme des eigenen Konzerns bereits seit Wochen ab. Um die Interessen der Anteilseigner zu wahren, werde der Verwaltungsrat alle Mittel einsetzen, um eine langsame Übernahme oder die De-Fakto-Kontrolle durch Veolia zu verhindern, hieß es zuletzt.

Veolia hatte vergangene Woche den Preis für die von Engie gehaltenen Suez-Aktien auf 18 Euro je Stück bzw insgesamt rund 3,4 Milliarden Euro von 15,50 Euro erhöht und eine Arbeitsplatzgarantie für die Suez-Standorte in Frankreich gegeben.

