DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG und MITTWOCH: Die chinesischen Börsen bleiben wegen der "Goldenen Woche" rund um den Nationalfeiertag geschlossen.

TAGESTHEMA I

Der Auftragseingang der deutschen Industrie dürfte sich im August weiter erholt haben. Volkswirte erwarten einen Anstieg gegenüber dem Vormonat von 2,5 Prozent, nachdem die Bestellungen im Juli 2,8 Prozent zugenommen hatten. Trotz einer starken Erholungsbewegung nach dem coronabedingten Einbruch im Frühjahr hat die deutsche Industrie bisher weder bei den Auftragseingängen noch bei der Produktion schon wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. Im Juli lagen die Neubestellungen noch um 6 Prozent unter dem Niveau des vierten Quartals, bei der Produktion waren es sogar 9 Prozent. Beim Industrieumsatz mahnt der von Destatis anhand von Umsatzsteuervoranmeldungen erhobene Umsatzfrühindikator für die gesamte gewerbliche Wirtschaft allerdings zur Vorsicht, denn dieser ist im August etwas gesunken. Es ist aber erstens gut möglich, dass sich die Umsatzrückgänge auf den Service-Sektor konzentrierten und zweitens ist dieser Indikator bisher stets nach oben revidiert worden.

TAGESTHEMA II

Der französische Luxusgüterkonzern Kering hat seine Beteiligung am Sportartikelhersteller Puma weiter reduziert. Am Dienstagmorgen verlautete aus dem Handel, Kering habe das Paket im Umfang von 5,9 Prozent des Grundkapitals zum Kurs von je 74,50 Euro platziert. Der Platzierungspreis lag somit um 4,6 Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs von 78,10 am Montag. Die Aktien seien schnell und gut von institutionellen Investoren aufgenommen worden, die Bücher seien bereits am Montagabend vor 21 Uhr geschlossen worden, hieß es weiter.

Kering hatte die Platzierung von 8,8 Millionen Puma-Aktien im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren am frühen Montagabend angekündigt. Nach der Transaktion wird Kering demnach noch mit 9,8 Prozent an den Deutschen beteiligt sein. Der Streubesitz der Puma-Aktien steigt auf 61,7 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Online-HV

13:00 DE/Daimler AG, Investorenkonferenz (virtuell)

Weitere Termine:

EQS Group: Aktiensplit 1:5 (Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Comdirect Bank AG, Ergebnis 3. Quartal

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Auftragseingang August saisonbereinigt PROGNOSE: +2,5% gg Vm zuvor: +2,8% gg Vm - US 14:30 Handelsbilanz August PROGNOSE: -66,10 Mrd USD zuvor: -63,56 Mrd USD 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

- AT 11:00 Auktion 0,0-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2024 Auktion 0,0-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2030 im Gesamtvolumen von 1,15 Mrd EUR - GB 11:00 Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2024 im Volumen von 3,25 Mrd GBP - DE 11:30 Auktion 0,50-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit April 2030 im Volumen von 500 Mio EUR Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit April 2046 im Volumen von 250 Mio EUR - DE 12:30 Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2049 im Volumen von 2,0 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.840,00 -0,21 S&P-500-Indikation 3.403,00 0,01 Nasdaq-100-Indikation 11.452,50 -0,28 Nikkei-225 23.417,08 0,45 Schanghai-Composite Feiertag +/- Ticks Bund -Future 174,29 7 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.828,31 1,10 DAX-Future 12.866,50 1,27 XDAX 12.884,21 1,27 MDAX 27.706,29 1,68 TecDAX 3.123,38 1,45 EuroStoxx50 3.220,22 0,92 Stoxx50 2.924,44 0,46 Dow-Jones 28.148,64 1,68 S&P-500-Index 3.408,60 1,80 Nasdaq-Comp. 11.332,49 2,32 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,22 -55

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit weiter freundlicher Tendenz an Europas Börsen rechnen Händler auch am Dienstag. Der US-Markt habe wie erwartet positiv auf die Entlassung von US-Präsident Trump aus dem Krankenhaus reagiert. Auch wenn sie medizinisch umstritten sei, sende sie das Signal, dass die USA nicht führungslos seien. Auf der Belastungsseite steht die Verschärfung der Corona-Lage in Frankreich, vor allem in Paris. Dies könnte zur Folge haben, dass sich das bisherige Hilfspaket als zu gering erweist und die Verschuldung noch stärker steigen wird. Im Fokus stehen dazu weitere Konjunkturdaten. Nach den mehrheitlichen Aufwärtsrevisionen der Einkaufsmanager-Indizes am Vortag wird nun auf die deutschen Auftragseingänge geblickt. Sie sollten mindestens um 2,5 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen sein. Auch wenn es sich nur um August-Daten handele, seien sie ein wichtiger Indikator für das Aufwärtsmomentum der Wirtschaftserholung. Am Nachmittag folgt die US-Handelsbilanz.Dazu können jederzeit vom Treffen der EU-Finanzminister Nachrichten an den Markt kommen, und die Geldpolitik steht mit diversen Reden im Blick. Unter anderem sprechen auf diversen Tagungen EZB-Chefin Lagarde, Fed-Präsident Powell und EZB-Chefvolkswirt Lane.

Rückblick: Fest - Für Erleichterung sorgten Berichte, wonach Trump auf dem Weg der Besserung ist. Damit würden politische Risiken mit Blick auf die Präsidentenwahl gemindert, hieß es im Handel. Hier sehe es aktuell nämlich nach einem deutlicheren Vorsprung des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden aus, was auf einen wenig umstrittenen Wahlausgang hindeute. Rückenwind kam auch von den festen US-Börsen. Am Anleihemarkt fielen im Zuge der steigenden Risikobereitschaft die Kurse deutlich, die Renditen stiegen also. Suez verloren 4,2 Prozent. Der Suez-Verwaltungsrat bleibt dabei, das Übernahmeangebot von Veolia Environnement als feindlich zu betrachten. Damit sind die Erfolgsaussichten von Veolia weiter gering. Einen Kurseinbruch um 36,2 Prozent gab es bei Cineworld. Der Kinobetreiber wird angesichts der Corona-Folgen den Betrieb in den USA und Großbritannien aussetzen. Für Dufry ging es um 19,5 Prozent nach oben. Das Unternehmen ist ein Joint-Venture mit dem chinesischen Internet-Giganten Alibaba eingegangen und nach dem Finanzinvestor Advent will sich auch Alibaba an dem Betreiber von Duty-Free-Shops beteiligen. Um 15,9 Prozent nach oben schossen die Aktien der Weir Group. Der Pumpenhersteller verkauft seine Öl- und Gassparte an Caterpillar.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Grenke machten einen Satz um 16,9 Prozent nach oben, befeuert von entlastenden Aussagen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. KPMG hat bestätigt, dass alle Bankguthaben der mit schweren Vorwürfen eines Shortsellers konfrontierten Grenke tatsächlich existieren. Im Handel wurde dies mit Erleichterung zur Kenntnis genommen, zumal nach den Erfahrungen mit Wirecard, wo genau dies nicht der Fall war. K+S sprangen um 14,4 Prozent nach oben. Für Kursfantasie sorgte hier, dass K+S offenbar kurz vor dem Verkauf seines Salzgeschäftes in den USA steht. Unternehmenswert und Kaufpreis sollen bei 3,2 Milliarden Dollar liegen. Thyssenkrupp legten ebenfalls massiv zu, und zwar um 11,4 Prozent. Außer einer Hochstufung auf "Gleichgewichten" von "Untergewichten" mit einem Kursziel von 4,90 Euro durch Morgan Stanley fand sich im Handel dafür keine Erklärung. Shop Apotheke gewannen 2,4 Prozent. Die Versandapotheke überzeugte ein weiteres Mal mit einem starken Umsatzwachstum von fast 40 Prozent im dritten Quartal. Bei Sartorius wurde ein als klein bezeichneter Zukauf in Slowenien mit einem Plus von 3,6 Prozent honoriert. In der dritten deutschen Reihe gewannen Einhell 7,3 Prozent. Das Unternehmen geht mit Blick auf die Entwicklung nach den ersten neun Monaten nun für 2020 von höheren Umsätzen aus.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Geschäft profitierten die Aktien von K+S vom Verkauf des Salzgeschäfts in den USA. Die Aktie verteuerte sich um 4 Prozent. Bereits tagsüber hatte sie um 14 Prozent zugelegt, weil berichtet wurde, das der Verkauf bevorstehen dürfte. Die Puma-Aktie verlor 3 Prozent, nachdem Kering einen weiteren Anteil von 5,9 Prozent verkauft.

USA / WALL STREET

Sehr fest - Für Zuversicht sorgten laut Marktexperten nachlassende politische Risiken. Marktbeobachter verwiesen darauf, dass US-Präsident Donald Trump am Montag die Klinik verlassen wird, die er wegen einer Corona-Infektion am Freitag hatte aufsuchen müssen. Zum anderen habe Trumps Gegenkandidat für die Präsidentschaftswahl am 3. November, Joe Biden, laut Umfragen seinen Vorsprung weiter ausgebaut auf 53 zu 39 Prozent, was auf einen deutlicheren, mithin wenig umstrittenen Sieg hindeute.

