Die Futures zeigen sich heute früh uneinheitlich. Nach einem starken Wochenauftakt ist im asiatischen Handel etwas Ernüchterung eingetreten und der Markt wartet auf Anschlusskäufe. Der DAX-Future notiert vor der Eröffnung des vorbörslichen Handels in Europa nahezu unverändert bei 12.840 Punkten. Ebenso wie der S&P 500 Future, der unverändert bei 3.392 Punkten handelt. Einzig und allein der Nasdaq-Future verzeichnet leichte Abschläge um -0,24 % auf 11.440 Punkte.Der Aktienmarkt bewies am Montag, dass er noch Kraft hat. Alle deutschen Benchmarks kletterten am Montag und konnten einen Teil der Verluste der vergangenen Woche wieder aufholen. Der DAX verbesserte sich um 1,10 % auf 12.828,31 Punkte, wobei Bayer (+4,51 %) und BASF (+2,66 %) die Liste der Gewinner anführten. Der MDAX stieg am stärksten und konnte 1,68 % auf 27.706,29 Punkte zulegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...