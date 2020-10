Bei vielen Anlegern sind sie äußerst beliebt. Nämlich Aktien von Unternehmen, die ihre Investoren regelmäßig an ihrem Gewinn teilhaben lassen. Denn mit den Dividenden, die man so erhält, kann man sich wunderbar einen zusätzlichen Geldstrom aufbauen. Und du wirst mir sicherlich recht geben, wenn ich behaupte, dass es nichts Schöneres gibt als konstante Einnahmen, für die man nicht arbeiten muss. Besonders viel Spaß macht die Dividendenstrategie natürlich mit Werten, die von Anfang an eine hohe Ausschüttungsrendite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...