Unter einem demokratischen Präsidenten gehen Marktbeobachter von einer schwierigen Ausgangslage für die Aktienmärkte aus, besonders die Zugpferde der letzten Jahre haben von den umfangreichen Steuersenkungen unter Trump profitiert. Einer Studie der Bank of America zufolge könnten genau diese Aktien bei einem Wahlsieg Bidens überdurchschnittlich stark belastet werden, wenn der Herausforderer die Steuersenkungen Trumps wieder rückgängig machen sollte. Diese Schwäche dürfte sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch auf den heimischen Leitindex DAX auswirken. Noch aber läuft der Wahlkampf, trotz der Corona-bedingten Zwangspause für US-Präsident Trump. Aktionäre halten liebe ihre Füße weiter still und treiben die Indizes in den bekannten Grenzen rauf und runter. Bis zu einem eindeutigen Wahlsieg in den USA könnte dies aus so bleiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...