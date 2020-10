Rapperswil (ots) - Ab sofort profitieren Kunden von einer kostenlosen telefonischen Auskunft bei allen rechtlichen Fragen: Neu ist die JurLine der Protekta in das Kernangebot des Business-Software-Unternehmens bexio integriert. Gemeinsam mit der neu lancierten Wissensplattform "bexio University" und mittlerweile über 50 Partner-Applikationen kommt bexio seinem Plattform-Ziel Schritt für Schritt näher: Damit Schweizer KMU ihre Geschäftsprozesse effizienter, digitaler und sicherer abwickeln.Fragen zum Arbeitsrecht? Probleme mit einem Kunden? Ärger mit der Versicherung? Rechtliche Fragen gehören zum Alltag eines Schweizer KMU und damit auch der mittlerweile über 30'000 Kunden des Business-Software-Unternehmens bexio: Sie erhalten neu schnell und einfach telefonische Auskünfte bei rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit deren Unternehmen. Die erfahrenen Juristinnen und Juristen der Protekta geben zu allen Rechtsgebieten (schweizerisches Recht) Auskunft - die Anzahl der Auskünfte ist nicht beschränkt. Das neue Angebot steht Kunden im Paket mit dem vollem Funktionsumfang kostenlos zur Verfügung, in den anderen Paketen ist die Rechtsauskunft als Option buchbar.Neue Wissensplattform "bexio University" lanciertErfolgreicher werden KMU und Treuhänder neu auch dank einer umfassenden Wissensplattform. "Digital, exklusiv und weiterbildend: Mit der bexio University ergänzen wir unsere Plattform Schritt für Schritt mit exklusiven Inhalten", freut sich Joël Ben Hamida, Head of Community & Education bei bexio. "In Seminaren mit externen und internen Experten erweitern Kunden und Treuhänder ihr Know-how: zu Themen wie Digitalisierung, Online-Marketing oder Vertrieb."KMU-Administration einfach gemacht, auf einer Plattform: Zu diesem Ziel trägt auch der stark wachsende, eigene App Marketplace bei. Dank mittlerweile über 50 Partner-Applikationen können Kunden den Funktionsumfang nach ihren individuellen Anforderungen erweitern: Ob beispielsweise mit Online-Shop-Schnittstellen, zusätzlichen Bezahllösungen oder Apps zur automatischen Spesenverarbeitung und -verbuchung.Über bexiobexio ist einer der Marktführer cloudbasierter Business-Software für Schweizer Kleinunternehmen, Selbstständige und Start-ups. Das Unternehmen deckt die gesamte Administration eines KMU in einer Lösung ab: Vom Angebots- und Rechnungsprozess bis zur E-Banking-Schnittstelle und der automatisierten Buchhaltung mit direktem Online-Zugang für den Treuhänder. bexio wurde 2013 gegründet und ist seit zwei Jahren eine Tochter der Mobiliar. Das ehemalige Start-up mit Sitz in Rapperswil SG wächst stark, bedient über 30'000 Kunden und beschäftigt derzeit über 100 Mitarbeitende. 2016 und 2017 wurde bexio als bestes Software-Start-up der Schweiz ausgezeichnet.Pressekontakt:Felix GiezendannerKommunikationfelix.giezendanner@bexio.com071 552 00 60www.bexio.comOriginal-Content von: bexio ag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058603/100856639