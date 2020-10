Die Rückkehr von US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus, hat die internationalen Aktienmärkte zum Wochenauftakt deutlich in die Höhe getrieben und die Verluste vom Freitag ausradiert. An der Wall Street waren vor allem Technologieaktien gefragt (Nasdaq Composite: +2,2%). In Frankfurt startet der DAX am Dienstag behauptet bei 12.852 Zählern in den Tag. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...