Die Aktie von Zalando wird immer beliebter bei den Analysten. Nachdem am Montag bereits Richard Edwards, Top-Analyst bei Goldman Sachs, sein Kursziel angehoben hatte, ist am Dienstag die Deutsche Bank an der Reihe. Der Optimismus hilft Zalando im frühen Handel auf die Sprünge. Ist der Kurs bald dreistellig?Die Deutsche Bank sieht das Kursziel für Zalando nun bei 91 Euro nach zuvor 84 Euro. Die Einstufung für den Wert lautet weiterhin auf "Kaufen". Goldman-Sachs-Analyst Edwards hatte sein Kursziel ...

