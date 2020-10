Heidelberg (ots) - In vielen deutschen Schulen müssen Schüler*innen derzeit Masken tragen. Für den Fall, dass die Maske zuhause vergessen wird, hat Reckitt Benckiser (RB) eine Möglichkeit geschaffen, kostenfreie Mund-Nasen-Schutzmasken zu bestellen. Im Rahmen des "RB Fight for Access"-Hilfsfonds, stellt das Unternehmen insgesamt 230.000 Masken für deutsche Grund- und weiterführende Schulen zur Verfügung.Neben Stiften, Schulbuch und Pausenbrot, gehört seit Beginn des Schuljahres 2020/2021 auch eine Mund-Nasen-Schutzmaske in die Schultasche der meisten Schüler*innen und Lehrkräfte. Denn neben dem Einhalten von Abstandsregeln kann das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes eine effektive Möglichkeit sein, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Damit Schulen vorbereitet sind, sollten Schüler*innen doch einmal ohne Maske in die Schule kommen, haben sie die Möglichkeit, Mund-Nasen-Schutzmasken über die Schulmarketing Agentur DSA Connect zu bestellen. Nach der kostenlosen Registrierung auf www.dsa-connect.de (http://www.dsa-connect.de), können pro Schule jeweils bis zu 100 Mund-Nasen-Schutzmasken kostenfrei bestellt werden.Mit dem Ziel, Unterstützung im Kampf gegen die Ausbreitung von COVID-19 anzubieten und die Gesundheit und Sicherheit aller zu schützen, hat RB den "RB Fight for Access"-Hilfsfonds ins Leben gerufen. Das Unternehmen verpflichtet sich dazu, jährlich ein Prozent der operativen Ergebnisse zu investieren und hat in diesem Jahr weltweit £50 Millionen mobilisiert. Über das DSA-Netzwerk stellt Sagrotan bereits Seifen und Lehrmaterial zum richtigen Händewaschen zur Verfügung. Nun wird der Umfang erweitert und das Unternehmen RB stellt deutschen Grund- und weiterführenden Schulen insgesamt 230.000 Mund-Nasen-Schutzmasken bereit.Über RB:RB hat den Hilfsfonds "RB Fight for Access" ins Leben gerufen, um den Zugang zu Gesundheit, Hygiene und Ernährung für die Menschen überall auf der Welt zu verbessern. Der Hilfsfonds spiegelt die Vision und den unermüdlichen Einsatz des global tätigen Unternehmens wider.RBs Antrieb ist es, zu schützen, zu heilen und zu pflegen, um jedem eine saubere und gesündere Welt zu ermöglichen. Daher setzen wir uns unermüdlich dafür ein, dass der Zugang zu Hygiene, Wohlbefinden und gesunder Ernährung kein Privileg, sondern ein Grundrecht für jeden Menschen ist.Von Produkten der allgemeinen Hygiene über das allgemeine Wohlbefinden bis hin zu spezialisierter Säuglingsnahrung: RB ist stolz auf seine globalen Marken, die in mehr als 190 Ländern weltweit zu finden sind und dort täglich mehr als 20 Millionen Mal von Verbrauchern gekauft werden. Zum Portfolio des Unternehmens zählen bekannte Marken wie Sagrotan, Dobendan, Durex, Finish, Gaviscon, Nurofen, Scholl, Vanish, Veet, Calgon, Cillit Bang, Clearasil, Woolite und Air Wick sowie Enfamil und Nutramigen.Die Grundlage des Unternehmenserfolges bildet die einzigartige Firmenkultur von RB. Insgesamt mehr als 40.000 talentierte MitarbeiterInnen arbeiten gemeinsam mit ausgewählten Partnern leidenschaftlich an neuen Wegen, die unser Leben jeden Tag verbessern. Bestrebt, das Richtige zu tun und einen echten Unterschied in der Welt zu machen, setzt sich RB stets mutige und ehrgeizige Ziele. Der Mensch und seine Bedürfnisse stehen für das Unternehmen dabei immer an erster Stelle.Weitere Informationen finden sich unter www.rb.com/de (http://www.rb.com/de).Pressekontakt:Pressebüro RBc/o FleishmanHillard Germany GmbH | Hanauer Landstraße 182 A | 60314Frankfurt am Main | GermanyT +49 (0)69-40-57-02-222 | F +49 (0)69-43-03-73E RBDeutschland@fleishmaneurope.comOriginal-Content von: Reckitt Benckiser Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75025/4725895