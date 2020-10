Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Donald Trump scheint auf dem Weg der Besserung und schon ziehen auch die Märkte an. Der DAX legte einen ausgezeichneten Start in die neue Handelswoche hin. Auch die Vorgaben aus Übersee können sich mehr als sehen lassen. Bei den Einzelthemen geht es heute um Amgen, Beigene, AMD, Twitter, K+S, Thyssenkrupp, Zalando und Grenke. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten.