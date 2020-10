Solothurn (ots) - Kunstmessen und -märkte werden reihum abgesagt. Eine Ausnahme macht der Schweizer Kunstsupermarkt in Solothurn. Bereits zum 21. Mal werden in der Kulturstadt über hundert engagierte Künstlerinnen und Künstler aus 12 Nationen vorgestellt, natürlich unter Berücksichtigung der bekannten Corona-Vorgaben.Präsentiert und verkauft werden die rund 7500 Originale in praktischen Ausstellungskisten und in vier Preiskategorien zwischen 99 bis 599 Franken. Die Vielfalt der präsentierten Stile und Techniken ist überwältigend und die Qualität hochstehend.DemPublikum gefällt das ungewöhnliche Ausstellungskonzept. Es schätzt nebst der angebotenen Vielfalt besonders die offene Atmosphäre, in der jede/r selber beurteilen, entscheiden und kaufen kann, was ihr/ihm gefällt.Kunst trotzt CoronaDie Veranstalter gehen davon aus, dass in Corona-Zeiten die Konzentration auf die eigenen vier Wände intensiver geworden ist und deshalb durchaus Interesse an guter Kunst vorhanden sein wird. Die Sicherheit wird durch Besuchererfassung, Besucherkontingente, Masken- und Handschuhpflicht sowie die allgemeinen Hygienemassnahmen und Abstandsregeln erreicht. Detaillierte und aktuelle Ausstellungsinformationen finden Sie auf www.kunstsupermarkt.ch (http://www.kunstsupermarkt.ch)Der 21. Schweizer Kunstsupermarkt in Solothurn dauert vom 6. November 2020 bis 10. Januar 2021 und ist täglich geöffnet.Pressekontakt:Peter-Lukas MeierTel. 032 513 57 60, peter.meier@denkstatt.chKunstsupermarktSchöngrünstrasse 24500 SolothurnTel. 032 513 57 60www.kunstsupermarkt.chOriginal-Content von: Kunstsupermarkt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100002865/100856643