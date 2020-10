Heidelberg (ots) - Deutschland, einig Fußball-Land? Eine bevölkerungsrepräsentativ quotierte Umfrage unter Fußballfans im Auftrag von Verivox zeigt, dass ostdeutsche Fans Live-Spiele häufiger in Gemeinschaft schauen als westdeutsche Fans - und dass sie wegen der Corona-Einschränkungen mehr kostenpflichtige Abos für Live-Fußball abgeschlossen haben.Abos wegen Corona: Der Osten liegt vorneDie Zahl der Live-TV-Abonnenten ist in Ost und West gleich groß; jeweils 78 Prozent der Fans besitzen mindestens ein Fußball-Abo. Jedoch haben deutlich mehr ost- als westdeutsche Fans ein Abo ausdrücklich wegen der Corona-Einschränkungen abgeschlossen, als Ersatz für den Gang ins Stadion oder zum Public Viewing (39 Prozent zu 27 Prozent).Unabhängig vom Wohnort verzeichnen alle angebotenen Abos für Live-Fußball teils deutliche Corona-bedingte Steigerungsraten. Die höchste prozentuale Steigerung erreicht mit 57 Prozent Live-Fußball über IP-TV, als Zusatz zum Internetpaket. Dahinter rangieren die Abos von DAZN, Sky und Amazon Prime Video.Ost-West-Unterschied auch beim StadionbesuchFußball wird überwiegend zu Hause geschaut: 79 Prozent der Westdeutschen und 75 Prozent der Ostdeutschen verfolgen Live-Spiele in der Regel daheim. Beim Fußball-Schauen in der Community liegen ostdeutsche Fans jedoch in allen Kategorien vorne: So sagen 50 Prozent der befragten Fans aus den östlichen Bundesländern, sie würden Live-Fußball üblicherweise im Stadion schauen, aber nur 42 Prozent der Fans aus den westlichen Ländern. Auch in einer Kneipe oder bei Freunden schauen mehr ost- als westdeutsche Fans.Jüngere Fans geben mehr Geld aus und sind aktiverEinigkeit herrscht bei den Gesamtausgaben für das Hobby Fußball: Für Reisen, in der Gastronomie oder für Merchandising geben ostdeutsche und westdeutsche Fans etwa gleich viel Geld aus. Die Ausgabebereitschaft sinkt mit zunehmendem Alter: Während nur 11 Prozent in der jungen Generation bis 35 Jahre angeben, kein Geld für Fußballprodukte ausgeben zu wollen, sagen dies 31 Prozent der Über-54-Jährigen.Junge Fans bis 35 Jahre gehen auch häufiger ins Stadion als ältere ab 54 Jahre (50 zu 30 Prozent) und schauen Live-Spiele öfter in Kneipen oder Vereinsheimen (39 zu 20 Prozent).MethodikDie verwendeten Daten basieren auf einer Online-Umfrage der Innofact AG im Auftrag von Verivox, an der 1.000 Personen im August 2020 teilnahmen. Gefragt wurde: "Sie haben angegeben, während der Fußballsaison vor der Corona-Pandemie mindestens 2x im Monat Live-Fußball zu verfolgen. Wo schauen Sie die Spiele üblicherweise? - Haben Sie selbst ein Abo oder mehrere abgeschlossen, um Live-Fußball im Pay-TV oder im Internet sehen zu können? - Wegen der Corona-Pandemie sind derzeit keine Zuschauer im Stadion zugelassen. Haben Sie eines der oben genannten Abos aus diesem Grund erst kürzlich abgeschlossen, als Ersatz für Stadionbesuch oder Public Viewing? -Wofür geben Sie im Bereich Fußball am meisten Geld aus?" Die Fragen wurden 1.000 Personen gestellt (bevölkerungsrepräsentativ quotiert), die zuvor angegeben hatten, während der Fußballsaison vor der Corona-Pandemie mindestens 2x im Monat Live-Fußball zu verfolgen.Weitere InformationenOst-West-Fanvergleich mit allen Daten: https://ots.de/FTkCUQCorona sorgt für Steigerung bei Fußball-Abos https://ots.de/rsDUrqWas bietet IP-TV? https://www.verivox.de/internet/themen/iptv/Über VerivoxVerivox ist das Vergleichsportal für Tarife in den Märkten Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen sowie Fahrzeuge und Immobilien. 