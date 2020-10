HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Zahlen des Medizintechnikkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Scott Bardo rechnet in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick mit einer Verbesserung im vierten Geschäftsquartal gegenüber dem von der Corona-Krise geprägten dritten. Dies sollte den Weg für ein ordentliches Geschäftsjahr 2021 ebnen./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2020 / 18:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHL1006

