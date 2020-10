Faraday Future strebt an die Börse. Das Elektroauto-Startup hatte diesen Schritt bereits vor rund einem Jahr mit der Bekanntgabe seiner neuen Strategie angekündigt, nun wird es offenbar bald konkret. Wie CEO Carsten Breitfeld gegenüber Reuters erklärte, will Faraday Future wie zuletzt einige andere Elektrofahrzeug-Hersteller über eine Fusion mit einem Investmentunternehmen an die Börse gehen. "Wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...