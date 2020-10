In der letzten Woche verzeichneten die internationalen Aktienmärkte eine freundliche Tendenz. Der MSCI WORLD (Euro)-Index legte um + 0,7 % zu, nachdem Befürchtungen, die zunehmende globale Ausbreitung der Corona-Pandemie könne zu neuen staatlichen Wirtschaftseinschränkungen führen, vorübergehend in den Hintergrund traten.Außerdem ist bemerkenswert, dass in den zurückliegenden 2 Wochen im Zuge zunehmend positiverer Wirtschaftsdaten gerade aus den USA sowie einer weiterhin stabilen Konjunkturlage in China nun selbst die Analystenkonsensprognosen der Gewinnentwicklungen europäischer STOXX 600-Unternehmen für das 3. Quartal deutlich optimistischer geworden sind, auch wenn die Wirtschaftsentwicklung in Europa selbst hierfür sicherlich kaum einen Anlass geboten hat.

