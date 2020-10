DJ Danone startet Verkauf restlicher Yakult-Beteiligung

PARIS (Dow Jones)--Danone hat mit dem Verkauf seiner restlichen 6,61-prozentigen Beteiligung an Yakult, einem japanischen Hersteller von fermentierten Milchgetränken, begonnen. Laut Mitteilung will der französische Lebensmittelkonzern den Anteil an der Yakult Honsha Ltd über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren abstoßen.

Die langfristige strategische Zusammenarbeit zwischen Danone und Yakult sowie bestehende Kooperationen wie zum Beispiel Joint Ventures in Indien und Vietnam würden trotz des Anteilsverkaufs fortgesetzt, so die Danone SA.

Im Jahr 2018 hatte Danone den größten Anteil seiner vorherigen Beteiligung von 21,29 Prozent an Yakult verkauft.

Der Konzern will Ergebnisse und Erlös des Verkaufsprozesses zu gegebener Zeit mitteilen.

October 06, 2020 03:43 ET (07:43 GMT)

