Bielefeld (ots) - Jetzt buchen und bis zu 31 Tage vor Reiseantritt kostenlos stornieren oder umbuchen: Diese für Pauschalreisen außergewöhnliche Regelung gilt ab sofort für fast alle Angebote von ruf Jugendreisen und offaehrte sprachreisen. Sie bezieht sich auf Reisen für den Winter 2020/2021 und den Sommer 2021, ausgenommen sind lediglich Flug-Gruppenreisen. "In unsicheren Zeiten geben wir unseren Kunden damit größtmögliche Sicherheit für ihre Reiseplanung", betont Geschäftsführer Burkhard Schmidt-Schönefeldt.Bei einer frühzeitigen Buchung profitieren die Kunden von vielen Vorteilen. Aktuell haben sie die größte Auswahl zum besten Preis. "Unsere Reisen unter Corona-Bedingungen haben dieses Jahr so gut funktioniert, dass wir die Nachfrage teils nicht befriedigen konnten. Vor allem unsere neuen Deutschlandziele waren sehr gefragt", berichtet Schmidt-Schönefeldt. Wer sich für nächstes Jahr ein Lieblingsziel zum Wunschtermin sichern möchte, kann das schon jetzt entspannt machen. Familien erhalten so zumindest für die Reise der Kinder Orientierung und Planungssicherheit. Zudem ist die Ferienbetreuung für einen selbst definierten Zeitraum schon mal sichergestellt."Aus vielen Kundengesprächen wissen wir, dass die Jugendlichen es kaum erwarten können, wieder mehr unterwegs zu sein. Unsere Angebote ermöglichen ihnen das Reisen auch in Corona-Zeiten", so Schmidt-Schönefeldt. Vom Campingurlaub am Meer über Ski- und Schneeurlaub bis zu Sprachferien auf der Burg ist für jeden etwas dabei. ruf Jugendreisen sind ab 11 Jahren möglich, offaehrte Sprachreisen ab 8 Jahren.ruf Jugendreisen - Deine Story. Deine Jugendreise.Die ruf Jugendreisen GmbH & Co. KG mit Sitz in Bielefeld ist Europas führender Veranstalter für Jugendreisen. Die jährlich ca. 50.000 Gäste zwischen 11 und 23 Jahren können aus einem Ganzjahresprogramm wählen. Zum Angebot gehören Sommer, Gruppen- und Abireisen, Fern- und Städtereisen, Ski- und Snowboardreisen, Sprachreisen und Kreuzfahrten.offaehrte sprachreisenoffaehrte sprachreisen veranstaltet und organisiert seit über 30 Jahren Sprachreisen für Gäste zwischen 8 und 18 Jahren. Das Unternehmen hat europaweit eigene Sprachschulen. Jährlich verreisen rund 4.500 Gäste zwischen 8 und 23 Jahren mit dem Veranstalter.Mehr Infos:https://www.ruf.de/service/corona-newsPressekontakt:ruf Jugendreisen GmbH & Co. KGKristina OehlerPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 (0) 521 96 27 607presse@ruf.deOriginal-Content von: ruf Jugendreisen GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106634/4726010