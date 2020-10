Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) rutschte am 14.09.20 unter die mittelfristige Aufwärtstrendgerade (blauer Kreis im Chart) und löste damit eine Abwärtsbewegung aus. Diese führte bis zur Unterstützung an der 4 Euro Marke, ehe hier wieder verstärkt Käufernachfrage festzustellen war. In der Folge konnte sich die Aktie an dieser Zone stabilisieren und in der letzten Handelswoche eine Gegenbewegung einleiten, welche auch zum Start in die ...

