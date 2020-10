Nur selten können deutsche Firmen im Beriech Hightech IT mit den Amerikanern noch mithalten. Die schnellste Datenbank der Welt Exasol wäre eine solche Ausnahme. Allerdings war die Firma viel zu wenig aggressiv, weswegen gut finanzierte Wettbewerber wie Snowflake deutlich stärker wachsen, da sie mehr Geld in Vertrieb und Produkt ausgeben können. Wenn man sich nur die Finanzzahlen bei Exasol anschaut, erscheint die Aktie sehr teuer. Im Vergleich zu Snowflake allerdings sehr günstig, zumal es eine gewisse Übernahmephantasie gibt. Wer ein spekulatives Hightechinvestment aus Deutschland sucht, sollte sich Exasol daher einmal anschauen, weswegen es die Aktie auch in mein Wikifolio Nebenwerte […] ...

