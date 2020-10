Original-Research: GK Software SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu GK Software SE



Unternehmen: GK Software SE

ISIN: DE0007571424



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 06.10.2020

Kursziel: 93,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner



Zertifizierung der Fiskal Cloud stellt bedeutsamen Meilenstein für die Cloud-Strategie von GK Software dar



Die DF Deutsche Fiskal GmbH, eine hundertprozentige Tochter der GK Software SE, hat jüngst vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) die Zertifizierung der Fiskal Cloud erhalten. Damit ist die ausschließlich als Software-as-a-Service (SaaS) angebotene Lösung die erste offiziell zugelassene Cloud-Software für die Umsetzung der Fiskalisierung in Deutschland, deren Ziel in der flächendeckenden Manipulationssicherheit von Kassensystemen liegt. Somit steht dem Einzelhandel und weiteren Branchen pünktlich zum Ende der Nichtbeanstandungsfrist eine rechtssichere Lösung zur Verfügung. Ursprünglich endete die Frist am 30.09., da aber alle Bundesländer mit Ausnahme Bremens einen weiteren Aufschub bis zum 31. März 2021 gewähren, dürfte sich die Fiskal Cloud u.E. in erster Linie ab dem Geschäftsjahr 2021 in den Zahlen von GK Software zeigen. Derzeit erwarten wir daraus jährliche SaaS-Umsätze von 5 bis 6 Mio. Euro bei einem zweistelligen Margenniveau. Der Meilenstein dürfte zu einem nachhaltigen Anstieg des Cloud-Exposures GKs beitragen, das u.E. derzeit ca. 5 bis 8% beträgt.



Die Deutsche Fiskal bietet Einzelhändlern gemeinsam mit der Bundesdruckerei ein umfassendes Lösungsangebot an. Dabei ist die GK-Tochter für die Entwicklung der Cloud-Lösung zuständig, während die Bundesdruckerei die erforderlichen Technischen Sicherungseinrichtungen (TSE), deren Hosting sowie die Sicherheitsinfrastruktur zur Verfügung stellt. Bereits vor der erfolgten Zertifizierung haben sich nahezu alle Kunden GKs, weitere marktführende Unternehmen und Gewerbetreibende sowie zahlreiche Partner für die Cloud-Lösung entschieden. Dieser Meilenstein unterstreicht u.E. die Innovationsstärke GKs, auch Lösungen in stark regulierten Bereichen mit strengen Sicherheitsanforderungen anbieten zu können. Dabei dürften die fiskalischen Anforderungen nur ein Anwendungsfeld im Rahmen der Cloud-Strategie darstellen. Durch die cloud4retail-Plattform können bereits nahezu alle Lösungen GKs aus der Cloud genutzt werden.

Auch das Branchenwachstum gewinnt nach den Corona-bedingten Schließungen weiter an Dynamik. So sind die deutschen Einzelhandelsumsätze im August spürbar angestiegen. Das Plus im August liegt im Vergleich zum Vorjahresmonat real bei 3,7% und nominal bei 5,2%. Zum Vormonat ergibt sich ein realer Umsatzanstieg von 3,1%, nominal beträgt er 3,4% (Quelle: Statistisches Bundesamt). Dabei profitierte der Online-Handel mit einem realen Umsatzanstieg zum Vorjahresmonat von 23,0% deutlich überproportional.



Fazit: Die erfolgreiche Zertifizierung der Fiskal Cloud bekräftigt unsere positive Sicht auf GKs nachhaltige Wachstumsperspektiven und verdeutlicht die Fähigkeit des Unternehmens, verschiedenste Problemfelder gezielt mit innovativen Lösungen zu adressieren. Die Umsätze aus der Fiskalisierung in der erwarteten Größenordnung hatten wir bereits in unseren Prognosen berücksichtigt. Angesichts der zusätzlichen Erholung des Marktumfelds positionieren wir uns unverändert optimistisch und bestätigen das Rating 'Kaufen' sowie das Kursziel von 93,00 Euro mit einem erhöhten Upside-Potenzial infolge des jüngsten Kursrücksetzers.





