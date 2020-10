Das Fintech Loanboox und die ICF BANK AG krempeln gemeinsam den Markt für Anleiheemissionen in Deutschland um: In Kürze werden die ersten Corporate Bonds mittelständischer Unternehmen digital abgewickelt. Nach der ersten erfolgreichen Emission über Loanboox in der Schweiz sollen in den nächsten Wochen die ersten Unternehmensanleihen in Deutschland folgen. Mit der Kooperation der etablierten ICF BANK ...

