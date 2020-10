Die Nordex Group baut ihr US-Geschäft weiter aus: So hat der Windturbinenbauer Ende September einen weiteren Großauftrag in den USA an Land gezogen. Nordex liefert 62 Turbinen des Typs N149/4.0-4.5 für einen Windpark in den USA. Die 62 Turbinen des Typs N149/4.0-4.5 werden für einen Windpark in den USA geliefert. Die Anlagen werden im Betriebsmodus von 4,8 MW erstellt. Der 297,6-MW-Windpark entsteht ...

