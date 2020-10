DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - PostNL sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Dienstag mit kleineren Abgaben in den Handel gestartet. Damit setzen leichte Gewinnmitnahmen ein. Zur umstrittenen Entlassung von US-Präsident Donald Trump aus dem Krankenhaus heißt es im Handel, diese sende das Signal aus, dass die USA nicht führerlos seien. Auf der Belastungsseite steht die Verschärfung der Corona-Lage in Frankreich, vor allem in Paris. Dies könnte zur Folge haben, dass sich das bisherige Hilfspaket als zu gering erweist und die Verschuldung noch stärker steigen wird. Der DAX verliert 0,3 Prozent auf 12.795 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,4 Prozent auf 3.208 nach unten.

Gut kommen die Auftragseingänge in Deutschland im Handel an. Im August ging es um 4,5 Prozent nach oben, während nur 2,5 Prozent Plus erwartet wurden. "Dass die Daten volatil sind, weiß jeder, aber hier geht es um die Botschaft, dass das Erholungsmomentum der Wirtschaft stärker als befürchtet ist", sagt ein Händler. Impulse könnten daneben jederzeit vom Treffen der EU-Finanzminister Nachrichten an den Markt kommen, und die Geldpolitik steht mit diversen Reden im Blick. Unter anderem sprechen EZB-Chefin Lagarde, Fed-Präsident Powell und EZB-Chefvolkswirt Lane.

Prognoseanhebung beflügelt PostNL

11,4 Prozent nach oben geht es in Amsterdam mit den Aktien von PostNL. Der niederländische Logistiker hat die Prognose angehoben. Durch ein Sale&Leaseback-Geschäft können die Schulden stärker als bislang geplant abgebaut werden. Bei Analysten kommt dies sehr gut an; unter anderem erhöht KBC Securities das Kursziel, und Jefferies hebt die Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen hervor, die voraussichtlich schon dieses Jahr und damit früher als erwartet erfolgen soll.

Überrascht reagierten Marktteilnehmer am Morgen auf die Meldung, dass Engie das Kaufangebot für ihren Suez-Anteil von Veolia akzeptiert hat. Damit wechseln 29,9 Prozent an Engie den Besitzer. "Angesichts der Opposition aus französischen Regierungskreisen hatte man das bis gestern bezweifelt", sagt ein Händler. Positiv kommen dazu Kommentare von Engie-Chef Jean-Pierre Clamadieu an, der sich überzeugt äußerte, es werde zu einer versöhnlichen Lösung zwischen Suez und Veolia kommen. Suez betrachtet das Veolia-Interesse bislang als feindlich. Suez gewinnen 4,6 Prozent, Veolia 1 Prozent und Engie 1,8 Prozent.

Nach der Bestätigung des Verkaufs ihres Salzgeschäfts in Nordamerika legen K+S weitere 3,2 Prozent zu. Dies sei ein fundamentaler Game-Changer, heißt es im Handel. Es wird weiteres Aufwärtspotenzial in der K+S-Aktie gesehen. Der Kurs war bereits am Montag wegen der Spekulationen um den Verkauf um 14 Prozent gestiegen. Der Verkaufspreis liege mit einem Unternehmenswert von 3,2 Milliarden Dollar nun am oberen Ende der Erwartungen.

Nordex von Auftrag aus Nordamerika gestützt

Positiv für Nordex wird ein neuer Großauftrag aus den USA gewertet. Wie der Hersteller von Windkraftanlagen gemeldet hat, ist Ende September ein neuer Auftrag über die Lieferung von 62 Turbinen für einen Windpark in den USA eingegangen. Der 298-MW-Windpark entstehe im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten. Nordex gewinnen 5,9 Prozent.

Nach einer Platzierung von 5,9 Prozent der Aktien durch Großaktionär Kering verlieren Puma 2,8 Prozent auf 75,90 Euro. Die Stücke sind zu 74,50 Euro bei institutionellen Investoren untergebracht worden. Damit notieren Puma bereits über dem Platzierungspreis - ein positives Signal. Die Puma-Aktien waren am Vorabend bei 78,10 Euro aus dem Xetra-Handel gegangen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.207,68 -0,39 -12,54 -14,35 Stoxx-50 2.909,28 -0,52 -15,16 -14,44 DAX 12.795,11 -0,26 -33,20 -3,43 MDAX 27.680,99 -0,09 -25,30 -2,23 TecDAX 3.113,09 -0,33 -10,29 3,26 SDAX 12.798,93 0,54 68,81 2,29 FTSE 5.911,66 -0,53 -31,28 -21,21 CAC 4.858,94 -0,27 -12,93 -18,72 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,51 -0,01 -0,75 US-Zehnjahresrendite 0,77 -0,02 -1,91 DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1777 -0,04% 1,1781 1,1786 +5,0% EUR/JPY 124,39 -0,14% 124,56 124,50 +2,0% EUR/CHF 1,0775 -0,12% 1,0787 1,0788 -0,8% EUR/GBP 0,9073 -0,06% 0,9079 0,9086 +7,2% USD/JPY 105,62 -0,11% 105,74 105,64 -2,9% GBP/USD 1,2979 +0,01% 1,2978 1,2970 -2,1% USD/CNH 6,7331 +0,18% 6,7211 6,7198 -3,4% Bitcoin BTC/USD 10.705,76 -0,292 10.737,14 10.716,76 +48,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,36 39,22 +0,4% 0,14 -30,8% Brent/ICE 41,29 41,29 0% 0,00 -32,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.910,37 1.913,20 -0,1% -2,83 +25,9% Silber (Spot) 24,29 24,43 -0,6% -0,14 +36,1% Platin (Spot) 895,00 899,28 -0,5% -4,28 -7,3% Kupfer-Future 2,96 2,96 -0,2% -0,01 +4,6% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2020 04:05 ET (08:05 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.