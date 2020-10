Nürnberg (ots) -- Neues Update der immowelt App für iOS führt Wigdet für Wohnungssuchende ein- Im Widget sehen Nutzer die neuesten Angebote für ihre letzte Suche auf dem Homescreen des iPhones- Schnelligkeit bei der Wohnungssuche: Dank Widget und Push-Benachrichtigung der Konkurrenz einen Schritt voraus Kein Angebot mehr verpassen: Das aktuelle Update der iOS App von immowelt führt die brandneue Widget-Funktion von Apple ein. Wohnungssuchende sehen dadurch stets die neuesten Angebote auf einen Blick direkt im Homescreen. Die Auswahl der Inserate orientiert sich dabei an der zuletzt durchgeführten Suche über die immowelt App. Durch Klick auf eines der Inserate, landen User direkt im entsprechenden Exposé innerhalb der App. Das Widget kann individuell angepasst werden: Je nach Wunsch lassen sich jeweils die Eckdaten von ein, zwei oder drei Immobilien anzeigen - die Fenstergröße des Widgets verändert sich dementsprechend. Auch die Position im Homescreen können iPhone-Nutzer frei wählen. Gleiches gilt für den Anzeigemodus: hell oder dunkel.Das A und O bei der Wohnungssuche: SchnelligkeitDie neue Funktion der immowelt App bietet Nutzern einen großen Mehrwert bei der Immobiliensuche. "Besonders in den angespannten Wohnungsmärkten müssen Suchende schnell sein. Denn Anbieter erhalten binnen kürzester Zeit hunderte Anfragen. Ein paar Minuten können bereits darüber entscheiden, ob sie den Zuschlag für die Traumimmobilie bekommen oder nicht", sagt Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler. "Mit unserer immowelt App geben wir Suchenden das ideale Werkzeug zur Hand, um schneller als die Konkurrenz zu sein."Denn neben dem Widget können sich App-Nutzer auch mittels Push-Benachrichtigung über neue Angebote informieren lassen. Sobald eine Immobilie zu den passenden Suchkriterien inseriert wird, erscheint eine Information auf dem Smartphone. Über den Suchauftrag bietet immowelt Suchenden zusätzlich die Möglichkeit, neue Angebote per E-Mail zu erhalten.Ein druckfähiges Foto von Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler, CEO von immowelt, steht hier zur Verfügung. (https://www.immowelt-group.com/presse/bilder-und-logos/)Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie in unserem Pressebereich unter presse.immowelt.de (https://presse.immowelt.de/).Über die immowelt AG:Die Nürnberger immowelt AG steht für reichweitenstarke Immobilienportale und leistungsstarke CRM-Software-Lösungen. Kerngeschäft sind die immowelt Portale, die zu den meistbesuchten Immobilienportalen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehören. Zweites Hauptgeschäftsfeld ist die Entwicklung effizienter CRM-Software für die Immobilienwirtschaft. Die immowelt AG ist Teil der immowelt Group, zu der auch die immowelt Hamburg GmbH und deren Immobilienportalimmonet.de sowie das Portal umzugsauktion.de und die CRM-Software Immosolve gehören. Die immowelt Group beschäftigt 600 Mitarbeiter und ist eine Tochter der Axel Springer SEPressekontakt:immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24964/4726069