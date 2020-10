Das Chartbild der Aktie von Royal Dutch Shell ist natürlich ein einziges Trauerspiel. Doch nun kam es zumindest zu einer kleineren Gegenbewegung, welche die Talfahrt, in der Tag für Tag neue Tief markiert wurden, vorerst stoppte. Im gestrigen Handel gab es dabei Unterstützung vom Ölmarkt. Denn in einem ohnehin relativ freundlichen Marktumfeld legten die Preise für WTI- und Brent-Öl gestern kräftig zu und verteuerten sich um rund fünf Prozent. Diese Kursentwicklung war auch in charttechnischer Hinsicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...