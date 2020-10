Bei der Mitarbeiterbeteiligung in Startups steht die Große Koalition kurz vor einem Durchbruch. Das hat jetzt das Handelsblatt berichtet. Firmenanteile können für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein attraktiver Benefit sein - gerade, wenn das Gehalt unter dem Branchendurchschnitt liegt. Vor allem Startups würden gerne von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, um Fachkräfte anzuwerben. Bisher scheiterten sie damit aber häufig an Bürokratiehürden und am deutschen Steuerrecht. Steuerlast für Anteile wird angepasst Aktuell müssen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...