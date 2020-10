Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben ihre Kursverluste ausgeweitet, nachdem die Nachricht von US-Präsident Trumps gesundheitlicher Erholung für etwas Zuversicht an den Märkten gesorgt hat, so die Analysten der Nord LB.US-Staatsanleihen hätten ebenfalls unter der zurückkehrenden Zuversicht der Anleger gelitten. Zudem hätten US-Konjunkturdaten positiv überrascht. So habe sich z.B. die Stimmung der Dienstleister im September aufgehellt. (06.10.2020/alc/a/a) ...

