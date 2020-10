Wien (www.anleihencheck.de) - Gestern waren u. a. Heathrow Fundind LTD (EUR 750 Mio., MS+205 BP, 5J, BBB+/A-), Schaeffler Verwaltung (A: EUR 750 Mio., MS+318 BP, 5J; B: EUR 750 Mio., MS+369 BP, 8J; Ba1/BB+/BBB- erw.) und PepsiCo Inc. (A: EUR 750 Mio., MS+55 BP, 12J; B: EUR 750 Mio., MS+105 BP, 30J; A1/A) am Primärmarkt aktiv, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. ...

