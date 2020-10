Ende Juli wurde bekannt, dass Warren Buffett mit knapp zehn Milliarden US-Dollar in das Natural-Gas-Geschäft einsteigt - zu diesem Zeitpunkt notierte der Erdöl-Future bei 2,50 US-Dollar, um dann in nur vier Wochen um mehr als 30 Prozent auf 3,30 US-Dollar zu steigen. Die kompletten Gewinne wurden im September wieder unter großen Schwankungen abgegeben und der November-Future vom Natural Gas markierte am 02. Oktober bei 2,373 US-Dollar ein neues Zwischentief. Tagesschwankungen von teilweise mehr ...

